Presidente do Remo nega interesse do Flamengo em Pablo Roberto e avisa que final será no Baenão

O presidente do Remo está em Marabá para acompanhar a primeira partida da final do Parazão, contra o Águia. Os dois times fizeram as melhores campanhas do estadual e decidem quem leva a taça Estrela do Norte. Em entrevista à TV Cultura, Fábio Bentes falou sobre alguns temas ligados ao clube, sobretudo sobre a nova especulação que dá quase certa a saída do meio-campista Pablo Roberto

"Não chegou nada [sobre o Pablo]. Se fossem concretizadas todas as propostas que dizem que ele tem, já estaria em 10 clubes. A janela de transferências reabre em julho e até lá ele fica aqui. Em julho o Vila Nova pode aceitar uma proposta, o Remo tem preferência e temos uma taxa de vitrine", disse.

A multa rescisória pertence ao Vila Nova-GO, clube que detém os direitos do jogador, e está fixada em R$4 milhões para clubes do Brasil e R$10 milhões para equipes de fora do país. Pablo Roberto tem chamado a atenção de grandes clubes pela versatilidade, atuando como volante e meia. Na atual temporada, o atleta realizou 19 jogos com a camisa do Remo e marcou um gol.

Fábio também foi questionado sobre o local da segunda partida que decide o Campeonato Paraense. Inicialmente, o jogo fora marcado para o Mangueirão, mas conforme o presidente, a partida será em casa, no "caldeirão" azulino. "Está confirmado no Baenão. Final do campeonato, Baenão lotado, espero comemorar mais um título lá", encerra. Remo e Águia de Marabá fazem a segunda partida no próximo dia 26, em Belém.