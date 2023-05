De volta à formação com três atacantes, Remo está escalado para final do Parazão contra o Águia

O Remo está escalado para a partida contra o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense de 2023. Para o jogo decisivo, Marcelo Cabo volta a mandar a campo uma equipe com três atacantes de ofício. Confira:

Uma possível mudança tática na equipe já havia sido discutida em entrevistas coletivas na última semana. No jogo contra o Amazonas, no domingo (14), Cabo mandou para campo um time que atuava no 4-2-3-1. No entanto, vários torcedores pediram o retorno de uma equipe com três atacantes.

O Remo vive uma crise na temporada. A equipe chega à final depois de três derrotas seguidas na Série C. O jogo contra o Águia, que é tratado pelo Leão como uma virada de chave, começa às 20h desta quinta-feira (18), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.