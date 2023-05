Vice-artilheiro do Remo no ano está fora do primeiro jogo da final do Parazão, afirma jornalista

O atacante Fabinho, um dos artilheiros do Remo na temporada, está fora do jogo de ida da final do Campeonato Paraense, contra o Águia de Marabá. Segundo o colunista de O Liberal Carlos Ferreira, o jogador ainda está em tratamento no departamento médico azulino. Fabinho sentiu adutor esquerdo no treino de sábado (13), e já foi desfalque contra o Amazonas.

A reportagem buscou contato com o Remo para obter uma confirmação do tempo necessário de recuperação. No entanto, até o momento, não obteve retorno. O Leão entra em campo nesta quinta-feira (18), às 20h, no Zinho Oliveira.

Em 18 partidas pelo Remo neste ano, Fabinho balançou as redes oito vezes. Vindo do banco na maioria das partidas, o jogador tem como concorrente direto o principal jogador azulino, o atacante Muriqui, camisa 10 da equipe.

