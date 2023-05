No Zinho Oliveira, Águia e Remo iniciam disputa pelo título paraense; confira

Vai começar a decisão do Campeonato Paraense 2023. A partir das 20h desta quinta-feira (18), a bola rola no Zinho Oliveira para Águia e Remo. A partida é válida pela ida do torneio. O primeiro encontro ocorre em Marabá, onde a equipe da casa retorna à final após 13 anos, e o Leão já se deu bem em 2023.

Águia

O Águia chega para a decisão após terminar a primeira fase com a terceira melhor campanha: 15 pontos em oito jogos, sendo apenas uma derrota. Nas quartas de final, o Azulão despachou o Castanhal e, nas semis, acabou com o sonho do 50° título do Paysandu.

Para a partida, a equipe chega descansada. Isso porque na derrota do fim de semana, pela Série D, para o São Raimundo-RR, o Águia sequer levou vários dos titulares como Betão, Bruno Lima, Castro, Alan Maia, Adauto e Luam Parede.

Remo

Já o Remo alcançou a final do Parazão sem tantos percalços. Na primeira fase, o Leão perdeu apenas um jogo - o Re-Pa que reinaugurou oficialmente o Mangueirão. Nas quartas, eliminou o Caeté, enquanto nas semis, deu um fim às aspirações do Cametá.

Apesar da boa campanha no Parazão, o clube azulino chega em um momento de crise à final. O Remo perdeu todos os três primeiros jogos da Série C e amarga a lanterna. O técnico Marcelo Cabo por pouco não deixou o time. Ainda assim, o Leão vive a expectativa do bicampeonato.

Muriqui marcou um dos gols do triunfo do Leão (Samara Miranda / Ascom Remo)

Primeiro encontro

Este será o segundo encontro entre Águia e Remo na temporada. Isso porque as equipes se enfrentaram na terceira rodada da primeira fase, no próprio Zinho Oliveira. No dia 15 de fevereiro, o Leão venceu o Azulão por 2 a 1, de virada. David Cruz abriu o placar para os donos das casa, mas Ícaro e Muriqui viraram para os visitantes.

Sem vantagens

Apesar do Remo ter terminado a fase de grupos com a melhor campanha geral, não há vantagens na decisão. Em caso de igualdade de pontos e saldo de gols nos dois jogos, a disputa será definida nas cobranças de pênaltis. O jogo da volta, que à principio ocorreria no dia 25 deste mês, passou para a sexta-feira (26), ainda sem local e horário definidos.

Acompanhe ambas as partidas pela cobertura Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Águia x Remo

1° jogo da final do Campeonato Paraense 2023

Data: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Zinho Oliveira

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Gomes Antunes (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Ferreira (MG)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Patrick, Danilo e Wander; Alan Maia e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Jean Silva, Álvaro e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo