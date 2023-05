Final do Parazão: Ídolo do Águia e torcedor do Remo, Flamel está dividido e cita pagode no Twitter

Águia de Marabá x Remo iniciam nesta quinta-feira (18), às 20h, a disputa pelo título do Parazão 2023. A primeira partida será na cidade de Marabá (PA), às 20h, no Estádio Zinho Oliveira e um personagem importante do futebol paraense está com o coração dividido na grande final. O ex-jogador Flamel, ídolo do Águia e torcedor declarado do Remo, fez questão de externar o sentimento na rede social e citou um pagode.

Em uma publicação feita no Twitter, Flamel repostou uma publicação do Águia de Marabá sobre a final. O ex-atleta escreveu que o sentimento é complicado, que não tem como não se sentir com o coração dividido neste momento e citou um trecho de um pagode, do Grupo Bokaloka, da música “Duas paixões”.

Águia x Remo duelam hoje às 20h, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2023. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequênciia 97.5MHz.