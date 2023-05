Zagueiro Diego Ivo projeta desempenho do Remo na final do Parazão: ‘postura diferente’

O Clube do Remo não está passando por bons momentos. Depois de garantir a vaga na final do Campeonato Paraense, o time enfrentou três derrotas seguidas na Série C do Brasileirão. Agora, prestes a disputar o jogo de ida da final do Parazão, na próxima quinta-feira (18), contra o Águia de Marabá, a equipe azulina pretende deixar a má fase para trás e reconquistar a confiança do torcedor.

Pelo menos, é o que garante o zagueiro Diego Ivo, que não isentou o time da culpa das derrotas sofridas na terceirona, mas afirmou que a equipe quer voltar à boa fase com a conquista do bicampeonato paraense.

“Eu assumo minha responsabilidade, não temos que blindar ninguém, tanto os mais novos quanto os mais velhos têm que assumir a responsabilidade (pelas derrotas). Todos os jogadores sabem da responsabilidade que é vestir a camisa do Remo, e precisamos voltar a fazer bons jogos e ter resultados positivos, que pra gente hoje é o que interessa. Sabemos que será um jogo muito difícil contra o Águia, mas, temos que dar uma resposta, justamente para parar essa má fase, e a resposta é dentro de campo. Já vivemos o lado bom, agora estamos vivendo o lado ruim, e só nós podemos mudar isso, e é isso que a gente vai buscar fazer na quinta-feira”, disse o jogador.

Segundo Ivo, a equipe do Leão Azul está trabalhando na defesa para não cometer os mesmos erros dos jogos da terceirona. Para ele, o resultado positivo vai ajudar a equipe a confiar no próprio desempenho em campo.

“Tivemos uma semana cheia para trabalhar forte, corrigir alguns erros que a gente vinha cometendo. Infelizmente tomamos os gols aí, e mais uma vez, a gente precisa assumir a responsabilidade, vamos minimizar o quanto antes esses erros para conseguir buscar o resultado positivo. O trem precisa voltar pro trilho e acredito que já na quinta-feira conseguimos dar uma resposta, não só pro torcedor, mas para nós mesmos sabermos que nossa equipe é uma equipe boa. Então precisamos melhorar essa questão da concentração principalmente na parte defensiva, que estamos pecando muito e corrigir esses erros urgentemente”, declarou o zagueiro.



Sobre o sistema tático utilizado pelo técnico Marcelo Cabo, Ivo afirma que o treinador é quem decide, mas a responsabilidade dos bons e maus resultados é da equipe inteira, e promessas da mudança de postura do time vão ser mostradas em campo.

“Acho que a nossa equipe vem trabalhando os mesmos sistemas com o Marcelo Cabo desde o início, e deu muito certo, conseguimos fazer bons jogos e bons resultados, essa questão tática é com ele. Mas, todos nós sabemos o que precisa ser feito, nós jogadores tivemos uma conversa muito legal, e, acho que a partir disso a gente tem que ter uma postura diferente, e principalmente não ficar só em palavras né, tem que mostrar dentro de campo”, disse.

Deixando de lado as derrotas, e seguindo em frente, Ivo reitera que a conquista do bicampeonato paraense vai levar confiança de volta à equipe para reverter a situação na Série C.

“Nosso grupo tá muito fechado, estamos muito unidos, então a nossa conversa é que a gente sabe que o mal resultado chegou, temos que ter responsabilidade, mas agora é focar naquilo que precisa ser feito, juntamente com a comissão técnica. Vamos procurar fazer diferente agora no próximo jogo, a confiança vai voltar e a gente vai conseguir fazer bons jogos. Todo mundo tá focado em reverter essa situação”, finalizou.