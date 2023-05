Remo: Náutico estuda outras opções, mas técnico Marcelo Cabo ainda é a prioridade

Após a demissão de Dado Cavalcanti, ex-Paysandu, na manhã de segunda-feira (16), o Náutico enfrenta dificuldades para acertar com Marcelo Cabo, do Remo. Com isso, a diretoria analisa outros nomes e até convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta terça-feira (16).

Atualmente, três nomes despontam como principais candidatos para assumir o comando técnico da equipe na Série C do Brasileiro: Além de Marcelo Cabo, atualmente no Leão, Fernando Marchiori e Ricardo Catalá, que foram recentemente demitidos de ABC e Mirassol, respectivamente. A informação foi dada pelo repórter João de Andrade Neto, do GE de Recife.

No entanto, Marcelo Cabo enfrenta um obstáculo, pois ainda está empregado no Remo, apesar de estar sob pressão devido a três derrotas consecutivas nas três primeiras rodadas da Série C. Além disso, há uma cláusula de rescisão contratual no valor de R$ 400 mil, o que torna a investida mais difícil.

O Remo volta a campo na quinta-feira (18), no Baenão, para enfrentar o Águia de Marabá na próxima quinta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, pela partida de ida da final do Campeonato Paraense.

Fernando Marchiori e Ricardo Catalá são considerados como uma alternativa caso a negociação com Marcelo Cabo não avance. A equipe de O Liberal buscou contato com membros da direção do Náutico, mas até o momento não houve retorno.