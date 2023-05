Horas depois de ser dispensado pelo Remo, Diego Tavares assina com o Brusque, adversário na Série C

Na tarde desta segunda-feira (15), o Clube do Remo anunciou, por meio das redes sociais, o encerramento do contrato com o atacante Diego Tavares. O chegou a Belém no início da temporada, como uma das principais contratações azulinas, após boas atuações na final da Copa Verde de 2022, quando ainda jogava pelo Vila Nova-GO, diante do Paysandu.

Passada a euforia, Tavares se tornou titular no elenco azulino e disputou um total de 17 jogos, sem conseguir marcar gols. E diante da crise na Série C, o clube resolveu dispensá-lo. No entanto, algumas horas depois um outro clube da Série C o anunciou como reforço. Tavares fechou com o Brusque, atual 6º colocado na competição e deve enfrentar o Leão Azul no próximo dia 5 de junho, na sexta rodada da Série C.

