Remo terá elenco reduzido para a final do Campeonato Paraense; saiba as opções

Nesta quinta-feira (18) começa a decisão do Campeonato Paraense. Após 15 anos, Clube do Remo e Águia de Marabá decidem quem leva a principal taça do futebol estadual. E apesar de ser o primeiro grande momento do time na temporada, o Leão Azul não terá sua força máxima para a batalha que começa no Zinho Oliveira e termina no dia 25, em Belém. Isso porque alguns jogadores foram contratados após o prazo legal de inscrições determinado pelo regulamento da competição.

Conforme o documento contido no site da Federação Paraense de Futebol, "o prazo final para inscrição de atletas no sistema Gestão WEB é o último dia útil antes do início da Fase Quartas de Final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da Primeira Divisão - Série A/2023. Entende-se que a Fase se inicia com a primeira partida da Fase de Quartas de Final.". Na prática, o primeiro jogo da referida fase aconteceu no dia 1 de abril, entre São Francisco e Cametá. Portanto, o prazo encerrou-se no dia 31 de março.

No dia 30 de março, o Remo anunciou o meia Álvaro, o último reforço antes do prazo. Após isso, o Leão Azul anunciou o lateral-esquerdo Kevin, os meias Claudinei e Bochecha, além do meia-atacante Laranjeira. Todos eles já vêm atuando ao longo da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, a direção do clube demitiu recentemente o atacante Diego Tavares. O atleta chegou em Belém depois de chamar a atenção na final da Copa Verde do ano passado, pelo Vila Nova, contra o Paysandu, mas passou longe de agradar.

Jogadores Vetados

Laranjeira.

Claudinei

Gustavo Bochecha

Kevin

Elenco Azulino dispoinível para a final do Parazão

Goleiros

Vinícius

Ruan Lucas

Victor Lube

Zé Carlos

Laterais

Lucas Mendes

Luizinho

Rony

Leonan

Lucas Marques

Raí

Zagueiros

Renan Tiago

Diego Guerra

Wendel Lomar

Jonilson

Diego Ivo

Ícaro

Volantes

Henrique Vigia

Andeson Uchôa

Pablo Roberto

Richard Franco

Meias

Álvaro

Galdezani

Felipinho

Guty

Pedro Victor

Rodriguinho

Soares

Atacantes

Vinícius Kanu

Ricardinho

Jean Silva

Muriqui

Fabinho

Pedro Vitor

Rogério

Ronald