Em crise na Série C, Remo anuncia dispensa do atacante Diego Tavares

O Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (15) que o atacante Diego Tavares não faz mais parte do elenco azulino. A informação foi divulgada por meio de uma nota, no site oficial do clube.

No breve comunicado, o Remo agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sequência da carreira. No entanto, o clube não dá detalhes de como foi feita a rescisão contratual.

Trajetória no Remo

Diego Tavares chegou a Belém no início da temporada, como uma das principais contratações azulinas. O jogador havia ganhado visibilidade após boas atuações na final da Copa Verde de 2022, quando ainda jogava pelo Vila Nova-GO, diante do Paysandu.

No Baenão, Diego Tavares começou a temporada como titular. No entanto, depois dos clássicos Re-Pa pela Copa Verde e pelo Parazão, o atacante começou a amargar o banco de reservas. Na última partida, contra o Amazonas, pela Série C, o jogador sequer foi relacionado pelo técnico Marcelo Cabo.

Diego Tavares deixa o Remo com 17 partidas disputadas - 12 como titular - e nenhum gol marcado.

Carreira

Além do Vila Nova-GO, o atacante de 31 anos já jogou pelo Iraty-PR, Caldense-MG, Paraná-PR, Avaí-SC, além do Botafogo-SP, Fortaleza-CE, São Bento-SP, Figueirense-SC e Inter de Limeira-SP.