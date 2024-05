Remo x Floresta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série C

Remo x Floresta disputam hoje, sábado (12/05), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Floresta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 19h (horário de Brasília). Também é possível acompanhar a todos os lances em oliberal.com .

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Remo soma derrotas de 2 a 1 para Volta Redonda, 3 a 1 para Athletic e 1 a 0 para Botafogo-PB.

Floresta passou por derrotas de 2 a 1 para Botafogo-PB, 2 a 1 para Volta Redonda e 4 a 1 para Ferroviária.

Remo x Floresta: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Bruno Bispo (Jonilson) e Hélder Santos; Jaderson, Pavani e Matheus Anjos; Marco Antônio, Cachoeira e Matheus Lucas. Técnico: Gustavo Morínigo.

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Pará; Jô Almeida, Marcelo e Felipe Marques; Jean Silva, Romarinho e Lohan. Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Floresta

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA)

Data/Horário: 11 de maio de 2024, 19h