Em crise no Remo, Marcelo Cabo interessa ao ABC-RN, que disputa a Série B

O ABC-RN tem interesse na contratação do técnico Marcelo Cabo, do Remo. O clube potiguar, que disputa a Série B do Brasileirão, está sem treinador desde o último domingo (14), quando o técnico Fernando Marchiori foi demitido. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do ABC-RN, Gustavo Cartaxo.

De acordo com o dirigente, o clube fez uma consulta ao agente de Cabo. O alvinegro potiguar gostaria de saber se o treinador continuava empregado, mesmo depois da sequência de derrotas nas primeiras rodadas da Série C. A diretoria do ABC-RN ouviu que o técnico continuava vinculado ao Leão e, qualquer proposta de transferência, deveria ser feita primeiramente ao clube azulino.

Vale destacar que Marcelo Cabo tem contrato com o Leão Azul até o final do ano. Portanto, caso outro clube deseje acertar com o treinador deverá pagar uma multa rescisória.

Crise no Leão

Após bons resultados no início da temporada, Marcelo Cabo vive seu pior momento no comando do Leão Azul. Após se classificar à final do Parazão, o treinador acumula três derrotas nas primeiras três rodadas da Série C de 2023.

Na última delas, diante do Amazonas por 2 a 1, no domingo (14), torcedores azulinos protestaram contra o treinador. Apesar disso, a diretoria remista manteve o técnico, que comandará a equipe diante do Águia de Marabá na quinta-feira (18), às 20h, fora de casa, no primeiro jogo da final do Parazão.