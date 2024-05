Paysandu segue sem vencer na Série B e Hélio reconhece: 'Não tivemos a personalidade necessária'

Depois de um primeiro tempo ruim, em que levou dois a zero do Mirassol, o Paysandu perdeu mais uma na Série B. A equipe bicolor até mudou a postura no segundo tempo e reagiu com um gol de Eslí Garcia, lutou até o final para buscar o empate, mas não deu. Fora de casa, pela 4ª rodada, o Papão perdeu por 2 a 1 e amarga a vice-lanterna da segundona.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Hélio dos Anjos reconheceu o primeiro tempo ruim e revelou que as formas como os gols do adversário saíram já haviam sido estudadas. “Os primeiros 25 minutos foram patéticos. Nada do que sabemos fazer nós conseguimos. Pagamos caro e não tivemos a personalidade necessária para jogarmos do jeito que a gente joga. O adversário aproveitou duas situações que eram claras e evidentes, a transição com a bola dominada e essa bola do Fernandinho, dentro da grande área, trazendo para dentro e batendo. Isso foi mostrado e discutido”, ressaltou.

VEJA MAIS

Para o segundo tempo, o Papão voltou diferente e teve uma atuação mais agressiva. O técnico bicolor entendeu que o problema na primeira etapa foi a falta de personalidade. “Intervalo pesado. Para mim, tinha que ter sido da forma que foi. Eu só não negocio falta de personalidade. Eu acho que não tivemos a personalidade necessária para enfrentar o adversário desde o primeiro minuto. Todo mundo que entrou, ajudou muito, mas acima de tudo, foi a atitude e personalidade que tivemos no segundo tempo. Imprimimos o ritmo e tivemos uma atuação melhor, de acordo com o que treinamos e gostamos de ver”, afirmou Hélio.

Diante do Mirassol-SP, Hélio promoveu a estreia do meio-campo Crystopher e elogiou o atleta. “É um jogador de personalidade, de boa aproximação. Tem alguns pequenos problemas de marcação. Dentro daquilo que queríamos, entrou armando e trabalhando o jogo, nós crescemos no setor. O próprio João também cresceu como primeiro volante. Temos que tirar o máximo de proveito desses jogadores todos e formar uma equipe forte para enfrentar o Goiás”, enfatizou.

Próximo jogo

Na próxima rodada, em que precisará vencer para sair da zona de rebaixamento, o Paysandu recebe o Goiás na Curuzu, na quarta-feira (15), às 21h30. O time esmeraldino ocupa a segunda colocação na Série B.