Marcelo Cabo: após sondagem do ABC, técnico do Remo aparece como favorito para assumir o Náutico

Depois de ser sondado pelo ABC-RN, o nome do técnico do Remo, Marcelo Cabo, voltou a surgir nos bastidores, mas agora de um clube da Série C. De acordo com apuração do portal GE, de Pernambuco, o treinador é o favorito para assumir o Náutico. O Timbu demitiu, nesta segunda-feira (15), o técnico Dado Cavalcante.

Apesar do interesse, algumas dificuldades contratuais tem atravancado as negociações. De acordo com o GE, um dos principais empecilhos é uma multa contratual no valor de R$ 400 mil, estipulada no contrato de Marcelo Cabo com o Leão Azul.

No entanto, o Náutico acredita que o quadro pode ser revertido. Devido à pressão vivenciada pelo treinador no cargo, existe a possibilidade de um acordo mútuo de rescisão, o que facilitaria a negociação. Vale lembrar que Marcelo Cabo vive uma crise no Remo, acumulando três derrotas nas primeiras três rodadas da Série C.

Além disso, o Leão está prestes a disputar a final do Campeonato Paraense contra o Águia de Marabá, com o primeiro jogo marcado para a próxima quinta-feira (18). A segunda partida da final está agendada para o dia 25.

Consulta do ABC-RN

De acordo com o executivo de futebol do ABC-RN, Gustavo Cartaxo, o clube fez uma consulta ao agente de Cabo. O alvinegro potiguar gostaria de saber se o treinador continuava empregado, mesmo depois da sequência de derrotas nas primeiras rodadas da Série C. A diretoria do ABC-RN ouviu que o técnico estava vinculado ao Leão e, qualquer proposta de transferência, deveria ser feita primeiramente ao clube azulino.