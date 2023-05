Marcelo Cabo promete Remo com mudanças diante do Amazonas: ‘peças e esquema tático’

O Remo encara o Amazonas, no domingo (14), Dia das Mães, e tem na cabeça apenas um objetivo: a vitória. Depois de derrotas nas duas primeiras rodadas da Série C, o Leão Azul precisa urgentemente pontuar para poder voltar a brigar pelo G-8, zona de acesso à segunda fase do torneio. Nesta quinta-feira (11), dias antes da partida, o técnico azulino, Marcelo Cabo disse que vai promover mudanças em vários aspectos da equipe em busca dos três pontos.

"No domingo o mais importante é o resultado. Vai haver mudanças. Nós vamos mudar peças, vamos mudar o esquema tático e vamos mudar, principalmente, a atitude, o que em certos minutos dos jogos nos faltou. Ser um pouco mais incisivo, mais atitude. O torcedor pode ter certeza que, quando ele chegar para o jogo domingo, vai ver mudanças. Tivemos uma semana boa de trabalho e promovemos mudanças necessárias para ter uma performance e um resultado positivo no domingo", disse.

As mudanças, prometidas por Cabo, foram pensadas e trabalhadas durante esta semana. Aliás, esta será a primeira vez desde o final de março que o Remo terá sete dias de treinos entre uma partida e outra. De acordo com o técnico remista, o período de preparação também serviu para ajudar a melhorar a forma física de alguns jogadores.

"Foi muito importante, porque a gente vem de uma sequência de jogos muito árdua. A gente vem com três viagens, jogos decisivos, jogos de três em três dias, e agora a gente teve uma semana completa de trabalho para poder realinhar o grupo, recuperar os jogadores de muita fadiga, cansaço e corrigir aquilo que a gente precisa. Vimos os jogos novamente e estamos trabalhando muito em cima daquilo que a gente enxergou e entendeu que precisa ser corrigido, principalmente o número alto de gols que a gente tomou nessas duas partidas, cinco gols em dois jogos", explicou.

Além da recuperação de atletas, Cabo espera contar com outro trunfo: o estádio Baenão, palco da partida de domingo. Lá, o Leão Azul tem 100% de aproveitamento na temporada. De acordo com o treinador remista, jogar em casa traz ao elenco mais motivação em busca do resultado positivo.

"A gente se apega ao retrospecto que a gente tem dentro do Baenão. Temos 100% de aproveitamento no estádio, isso nos traz uma confiança muito grande. Os jogadores gostam de jogar no Baenão, se sentem bem, à vontade diante do nosso torcedor e é o que a gente tem trabalhado durante a semana, para que continue com essa marca de 100% no nosso estádio", finalizou.

Remo e Amazonas se enfrentam às 16h30, no estádio Baenão, em Belém, pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.