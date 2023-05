Com atletas de Remo e Tuna, Belém recebe competição de natação Norte Nordeste Mirim Petiz de Clubes

Nesta sexta-feira (12) e sábado (13) acontece, no Parque Aquático da Universidade do Estado do Pará (Uepa), o Troféu Pedro Nicolas Sena da Silva, maior competição mirim e petiz de natação do Norte-Nordeste. O evento contará com a participação de 187 atletas de 19 equipes, que se reunirão na capital paraense.

Organizada pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), a competição retorna a Belém do Pará. Com 82 atletas, o Clube do Remo e a Tuna Luso representarão o Pará no evento. As equipes locais têm a expectativa de obter grandes resultados na competição.

De acordo com o presidente da FPDA, Mauro Freitas, a realização da competição nacional indica o retorno do Pará ao cenário nacional. "Essa é a maior competição das regiões e mostra o prestígio do trabalho que está sendo realizado aqui pela FPDA e pelos clubes paraenses. A expectativa é que tenhamos paraenses campeões em várias categorias e, consequentemente, mais prestígio para nossos atletas", afirmou.

As provas do campeonato terão início na próxima sexta-feira, às 7h30, no Parque Aquático da Uepa, localizado na Avenida João Paulo II, nº 817.