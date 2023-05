Um dos pilares do Remo, Anderson Uchôa alcança marca de 100 jogos de Leão ao peito

O Remo volta a campo no domingo (14), às 16h30, contra o Amazonas, no Baenão, com a necessidade da primeira vitória na Série C do Brasileiro. Em meio ao caráter decisivo da partida, um dos pilares da equipe completa uma marca especial: o volante Anderson Uchôa completará 100 jogos pelo clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Uchôa está na terceira temporada com a camisa azulina, sendo a quarta no futebol paraense. O atleta de 32 anos, que já disputou 99 partidas pelo Remo, chegou em 2021, após se destacar com a camisa do maior rival, Paysandu, em 2019 e 2020.

VEJA MAIS

Desde que chegou ao Baenão, chega volante, sai volante, Uchôa permanece como o elo entre o setor defensivo e o meio-campo azulino. Antes de chegar ao futebol paraense, Uchôa vestiu as camisas de Cruzeiro, Cabofriense, Villa Nova-MG, Ipatinga, Avaí, Criciúma, Red Bul Bragantino, Paraná Clube, Fortaleza e Ferroviária-SP.

Natural de Aracaju (SE), o jogador já foi sondado por equipes da Série B, mas decidiu permanecer no clube azulino. Agora, o jogador, no centésimo jogo de Leão ao peito, tem a missão de, juntos aos colegas, tirar o Remo deste início complicado no Brasileiro.

Acompanhe a 100ª partida de Uchôa pelo Remo, contra o Amazonas, pelo portal OLiberal.com.