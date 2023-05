Próximo adversário do Remo anuncia meia venezuelano, ex-Paysandu

O Amazonas, próximo adversário do Remo na Série C, divulgou a chegada do meia venezuelano Robert Hernandez, de 30 anos, ex-Paysandu. O jogador já foi, inclusive, oficialmente apresentado. Agora ex-Papão, Hernandez expressou sua determinação em ajudar a equipe e seu foco em levar a Onça à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Minha expectativa é conseguir o acesso à Série B, é o que estou sonhando e respirando. Estou aqui para contribuir com minha energia, também junto à comissão técnica, e espero ter a oportunidade de estrear", disse Robert.

Revelado pelo Caracas, o meia aurinegro chega ao clube para sua segunda experiência no futebol do Norte. Durante sua passagem pelo Paysandu, Hernandez atuou em sete partidas e marcou apenas um gol, na estreia da equipe no Parazão, contra o Itupiranga.

Quanto ao clima e à distância de seu país natal, o venezuelano afirmou que não será um problema. Ele destacou que, embora esteja próximo de casa (Venezuela), está ansioso para fazer sua estreia na Série C com a camisa aurinegra.

"Estou perto de casa, minha esposa já fez alguns voos para me visitar. No entanto, estou totalmente focado no torneio, quero jogar, estrear e contribuir com meus companheiros. O clima aqui é semelhante ao de Belém, quente e bastante similar. Acredito que isso vai facilitar minha adaptação", concluiu Hernandez.