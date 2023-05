Executivo do Remo diz que clube está de olho no mercado e descarta saída de Pablo Roberto

Depois de dois insucessos na Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo acendeu o alerta em seus bastidores no que diz que diz respeito ao desempenho em campo e a necessidade de reforços para a empreitada nacional. Em entrevista coletiva realizada nesta terça, o executivo de futebol, Thiago Gasparino, comentou a situação dentro e fora de campo.

"O Clube do Remo, pela sua grandeza, sempre está atento ao mercado. Estamos analisando alguns cenários que acontecem no futebol brasileiro, principalmente A e B, onde tem essa abertura de janela para a Série C. Então estamos abertos a qualquer carência que nós enxergamos que o elenco necessite, a gente atua no mercado", disse.

Além das contratações, outros dois assuntos tomaram conta da entrevista. A primeira foi a saída do volante Paulinho Curuá, ocorrida no início do mês. "Em relação a saída do Curuá, nós já havíamos trabalhado para a permanência, mas isso não aconteceu e fomos ao mercado. Trouxemos o Claudinei, que é da mesma posição e estamos contentes com a chegada dele. Agora é trabalhar para dar alegria ao torcedor", prosseguiu.

A principal preocupação, no entanto, parece recair sobre a possível saída do meia Pablo Roberto, muito elogiado pela atuação contra o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil. O atleta pertence ao Vila Nova e tem contrato de empréstimo com o Leão Azul até o final do ano. No entanto, o clube goiano pode pedir seu retorno a qualquer momento, caso algum clube brasileiro pague os R$ 4 milhões de multa, ou R$ 8 milhões, em caso de proposta estrangeira.

"Sobre o Pablo Roberto, nesta última janela houve muitas especulações. Não chegou nada oficial para o clube e ele segue trabalhando focado para conquistar os objetivos na temporada". Gasparino garantiu que o técnico Marcelo Cabo continua prestigiado e que os números da temporada reforçam o bom caminho do elenco.

"Isso é confiança e convicção no planejamento. Tudo o que nós planejamos desde novembro, desde a chegada do Marcelo Cabo. Temos muita convicção no planejamento da temporada. Dentro do futebol acontece um momento de oscilação e está acontecendo agora. Sabemos o que precisa ser melhorado, corrigido e estamos trabalhando para isso para voltar a vencer já no próximo domingo".

A terceira partida do Remo na Série C está marcada para o dia 14, no Baenão, contra a equipe do Amazonas. Até aqui, os azulinos seguem na penúltima posição do campeonato, sem ponto marcado. "Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe que venceu em casa, mas temos uma semana cheia para trabalhar e voltar a dar alegria para o torcedor.

Parazão

Paralelo à disputa da Série C, o Campeonato Paraense aguarda a grande final que será disputada entre Remo e Águia, nos dias 18 e 25 de maio. Nas palavras do executivo, a rotina acelerada de jogos e viagens representa um desgaste considerável no elenco.

"Nesse meio tempo temos a final do estadual, um jogo complicado contra o Águia. Essa sequência de jogos atrapalha um pouco o planejamento, mas estamos preparados para os desafios", reforça ele, que encerrou reforçando a confiança no plantel, mesmo com todos indicativos desgastantes.

"Você não foca somente em uma competição. Temos cenários diferentes, bolas diferentes, treinamentos diferentes e atletas diferentes. É uma junção de fatores que atrapalham mas sabíamos disso e estamos preparados para todos esses desafios", finaliza.