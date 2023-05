Série C: site projeta Remo e Paysandu fora do quadrangular de acesso; veja

O Paysandu sofreu a primeira derrota da Série C 2023, contra o Figueirense, na última segunda-feira (9). Com isso, a probabilidade de classificação do Papão para o quadrangular de acesso teve uma leve queda, segundo o site Chance de Gol. Ainda assim, o Papão ultrapassou o Remo, mas ainda não se classificaria.

Antes do início da segunda rodada, o Paysandu tinha uma projeção de 31.4% para avançar de fase. Com o revés, este dado caiu para 28.2%. Já o Remo havia começado com 50.1%, e agora possui 27%.

Mesmo tendo passado o Leão nas probabilidade, o Paysandu ainda não deve avançar, de acordo com as matemáticas. Segundo o Chance de Gol, o Papão terminaria em 14°. Já o Leão terminaria logo abaixo, em 15° Ou seja, a tendência, de acordo com a plataforma, é que os clubes lutariam para não cair.

Por falar em rebaixamento, as chances do Papão ser rebaixado subiram de 11.5% para 15.2%. Enquanto o risco de queda do Leão Azul subiu de 3.9% para 18.1%.

O Paysandu volta a campo na quinta-feira (11), às 20h, contra o Ypiranga-RS, no Estádio Colosso da Lagoa. Já o Remo encara o Amazonas, no domingo (14), às 16h30, no Estádio do Baenão. Acompanhe ambas as partidas pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.