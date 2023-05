Remo reforça combate ao racismo após mudança de regulamento que prevê punição rigorosa aos clubes

O Clube do Remo resolveu tomar para si a responsabilidade de ser um defensor da união entre os povos, rechaçando qualquer forma de preconceito, de qualquer natureza. No último domingo (7), o clube divulgou em suas redes sociais o apoio às novas medidas adotadas pela CBF, que alterou o Regulamento Geral das Competições no que tange à fiscalização e punição nos casos de racismo nos estádios brasileiros.

No início do ano, a CBF determinou que casos da referida natureza devem ser punidos com maior rigor. Assim, os clubes que tiverem registros de incidentes envolvendo torcedores, dirigentes, e profissionais de qualquer natureza, podem perder pontos nos campeonatos. Diante disso, o Clube do Remo convoca os seus torcedores a se unirem na luta contra qualquer tipo de preconceito.