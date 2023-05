Remo: Bentes nega proposta do São Paulo por Pablo Roberto e revela que meia teve um 'bom aumento'

Os rumores em torno do meia Pablo Roberto, do Remo, continuam. Desta vez, a imprensa paulista aponta um interesse do São Paulo no jogador. De acordo com o GE de SP, o Tricolor não fez uma proposta oficialmente, mas segue avaliando Pablo para a próxima janela de transferências.

Em entrevista à Rádio Liberal, antes da derrota para o Botafogo-PB, o presidente do Remo, Fábio Bentes, comentou sobre o tema. O mandatário, inclusive, revelou que houve um aumento salarial para Pablo Roberto.

"É mera especulação. Ele tem contrato com o Remo até o final do ano, é um grande jogador, que está feliz no Remo. Está em dia em tudo aqui, demos inclusive um bom aumento salarial para ele. Obviamente é um reconhecimento pelo o que vinha fazendo, tem algumas metas e premiações. Até agora, não chegou nenhuma proposta nem para Remo e Vila Nova. Antes de julho, é impossível a saída, porque as janelas estão todas fechadas. Se chegar em julho uma proposta concreta, vai ser avaliada pelo Vila Nova, pelo Remo, e aí se define. Até lá ele é atleta do Remo", garantiu Fábio Bentes.

Pablo Roberto, de 23 anos, está emprestado ao Remo pelo Vila Nova. O jogador tem sido um dos destaques azulinos no ano, com seis assistências e um gol. Pablo tem uma multa rescisória de R$ 4 milhões para clubes brasileiros e R$ 8 milhões para estrangeiros.