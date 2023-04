Pablo Roberto: executivo do Ceará nega interesse por meia do Remo: 'desconheço a informação'

A diretoria do Ceará negou que o clube tenha feito qualquer proposta pelo meia Pablo Roberto, que está no Remo. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (17) ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do Vozão, Juliano Camargo.

Questionado sobre uma proposta pelo atleta, que tem os direitos federativos ligados ao Vila Nova-GO, mas está emprestado ao Remo, o dirigente foi direto:

"Desconheço a informação", afirmou.

O posicionamento de Juliano contradiz uma informação divulgada pela imprensa cearense na manhã desta segunda-feira (18). Segundo o publicado pelo site "O Povo", Pablo Roberto teria na mesa uma proposta para trocar o Remo pelo Ceará.

Especulações crescem nos últimos dias

Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória azulina sobre o Corinthians, na última quarta-feira (12), pelo confronto de 'ida' da terceira fase da Copa do Brasil. Segundo o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, o jogador recebeu propostas de três equipes da Primeira Divisão.

No entanto, com a proximidade do fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, as propostas por Pablo devem ser aceitas até a próxima quinta-feira (20). Caso nenhum acordo seja firmado até a data limite, o jogador provavelmente continuará no Leão Azul nos próximos meses.

No entanto, caso Pablo assine com outra equipe e deixe o Baenão, o contrato entre o Remo e o jogador possui uma "taxa de vitrine". O dispositivo prevê o pagamento de uma parte da transferência ao clube que possui acordo de empréstimo com o atleta.