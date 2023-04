Futuro de Pablo Roberto no Remo deve ser definido até a próxima quinta (20); entenda

Sondado por equipes da Série A do Brasileirão, o meia Pablo Roberto deve ter o futuro decidido em breve. O jogador, que está emprestado ao Remo até o final do ano, mas tem os direitos federativos presos ao Vila Nova-GO, terá de decidir se fica no Leão ou sai do clube pelo menos até o dia 20 de abril, próxima quinta-feira. A data marca o fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Titular absoluto do Remo na temporada 2023, Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória azulina sobre o Corinthians, na última quarta-feira (12), pelo confronto de 'ida' da terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Timão, Pablo repetiu as boas atuações de Parazão e Copa Verde, abrindo os olhos de clubes e empresários.

VEJA MAIS

Segundo o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, o jogador recebeu propostas de três equipes da Primeira Divisão. A multa do jogador para clubes brasileiros é de R$4 milhões.

No entanto, com a proximidade do fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, as propostas por Pablo devem ser aceitas até a próxima quinta-feira (20). Caso nenhum acordo seja firmado até a data limite, o jogador provavelmente continuará no Leão Azul nos próximos meses.

Apesar disso, há a possibilidade de Pablo sair na próxima janela. De acordo com a CBF, os clubes poderão realizar transferências novamente a partir do dia 2 de julho.

Pablo no Remo

Pablo Roberto tem 23 anos e é natural de São Francisco, em Minas Gerais. O jogador chegou por empréstimo ao Leão Azul na reta final da primeira fase da Série C 2022, quando disputou apenas dois jogos pelo clube. O vínculo entre o jogador e a equipe azulina foi prorrogado para 2023, ano em que o atleta disputou 13 jogos, válidos por Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil.