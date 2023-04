Dirigente revela três propostas da Série A pelo meia Pablo Roberto, do Remo: 'estamos em negociação'

O meia Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória do Clube do Remo contra o Corinthians, na última quarta-feira (12), pelo confronto de 'ida' da terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Timão, Pablo repetiu as boas atuações de Parazão e Copa Verde, abrindo os olhos de clubes e empresários.

O jogador tem contrato com o Clube do Remo até o final do ano e direitos federativos presos ao Vila Nova-GO. Mas o que pode preocupar o torcedor azulino é a possibilidade do meio de campo retornar ao clube goiano a qualquer momento, conforme está previsto em contrato, segundo o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo.

"É um empréstimo gratuito. O Remo não pagou nada por ele. Contratualmente, é possível pedir o retorno dele há qualquer momento”, disse em entrevista ao Portal Cultura.

Hugo reforçou que a multa do jogador para clubes brasileiros é de R$4 milhões. Ainda de acordo com o dirigentes, clubes de Série A estão interessados no destaque do Clube de Periçá na temporada.

"Três clubes da Série A vieram procurar. Nós estamos em negociação”, ressaltou.