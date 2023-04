Na China, presidente Lula lamenta derrota de Corinthians para o Remo; vídeo

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que é declaradamente corinthiano, lamentou a derrota do “timão” para o Remo, em Belém, na última quarta-feira (12), por 2 a 0. Na China, para uma série de agendas em Pequim, o chefe do executivo não escondeu a frustração ao comentar a partida pela terceira fase da Copa do Brasil.

VEJA MAIS

“Presidente, uma palavrinha para a gente”, pediu um jornalista, que aguardava o presidente na saída de um hotel na China. "O Corinthians perdeu ontem por 2 a 0. Remo”, respondeu o presidente, indo embora em seguida, conforme mostra o vídeo divulgado pelo site Metrópoles, com imagens de Rodrigo Rangel.

Assista:

Confusão no Mangueirão terminou em morte

A partida da última quarta-feira no Mangueirão não foi só motivo de felicidade para os paraenses. Isso porque o torcedor do Corinthians, Rafael Merenciano, morreu, na manhã de ontem (13), no Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, após ter sido ferido durante as agressões que aconteceram nos arredores do estádio.

O Corinthians, através de seu perfil oficial no Twitter, lamentou a morte do torcedor, que viajou de São Paulo a Belém para acompanhar a equipe. “O Corinthians lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael”, publicou.