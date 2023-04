Após falha diante do Remo, jogador do Corinthians é ameaçado e esposa comenta: 'Não passará batido'

O torcedor do Corinthians ainda não digeriu a derrota para o Remo, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o revés em Belém, o volante Maycon, titular no jogo no Mangueirão, recebeu ameaças nas redes sociais. Quem comentou sobre o caso foi a esposa do atleta, Lyarah Vojnovic.

VEJA MAIS

Por meio do Instagram, ela disse que não irá tolerar ataques virtuais, principalmente se forem direcionados à sua família. Confira:

"Passando para lembrar que esse é o Insta da Lyarah. E qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez, mesmo que haja respeito da nossa parte. Além de atletas, são pais, maridos e filhos, todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos, vai ser pior. Chega!", escreve Lyarah.

Maycon foi considerado por muitos torcedores como o pior jogador do Corinthians na partida contra o Remo. O volante, substituído ainda no intervalo, errou um passe no lance que originou o primeiro gol azulino.

Ameaças rotineiras

Essa não é a primeira vez que jogadores do Corinthians são ameaçados após falhas individuais. No ano passado, atletas do Timão foram intimidados na internet. Até mesmo o goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, foi alvo de ataques e chegou a registrar boletim de ocorrência. Outro caso ocorreu com o meia-atacante Willian, que deixou o clube após ter sido ameaçado mais de uma vez.

Copa do Brasil

Com a vitória em Belém, o Remo terá a vantagem de avançar às oitavas de final mesmo se perder por um gol de diferença no jogo de volta. Por outro lado, o Timão só se classifica no tempo normal se vencer o duelo por três gols de vantagem. O segundo encontro entre as equipes será na Neo Química Arena, em São Paulo, no próximo dia 26, às 21h30.