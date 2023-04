Denílson tira onda com o Corinthians após derrota para o Leão Azul e aparece com remo no programa

O triunfo do Remo diante do Corinthians rendeu muitas zoeiras. Uma delas ocorreu no Programa “Jogo Aberto”, da TV Bandeirantes. Denílson, pentacampeão Mundial com a Seleção Brasileira, tirou onda com o Corinthians e apareceu no programa com um remo. A zoeira era em cima do ídolo do Corinthians, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, que também faz parte da bancada do programa.

O Remo venceu o Corinthians por 2 a 0 e abriu vantagem na luta por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil 2023.