Abel Ferreira faz pedido pela permanência de Estevão no Palmeiras; ‘não vendam este jogador’

O técnico do Palmeiras(SP), Abel Ferreira fez um comunicado após a partida contra o Botafogo(SP) na noite de quinta-feira(02), pela terceira fase da Copa do Brasil. Durante uma coletiva de imprensa, o português fez um apelo a diretoria do Verdão, pedindo que deixassem o jogador Estevão de 17 anos permanecer no clube.

O meio-campista foi responsável por marcar o segundo gol da partida, durante os acréscimos, e garantir a vitória do time por 2x1, o que levou o treinador a fazer o pedido.

“Não vendam este jogador, deixem ele conosco até 2027. Acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra”, pediu Abel.

Com a saída de Endrick, prevista para junho, o técnico do Palmeiras também destacou a importância de manter Estêvão por, pelo menos, mais três anos.

“É o único pedido à direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes”,acrescentou o treinador.

A preocupação de Abel Ferreira também se deve ao fato de que Estêvão possui vínculo com o Palmeiras até abril de 2026 e sua multa rescisória gira em torno dos 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões).

Estevão chegou ao Palmeiras em 2021 após se destacar pela base do Cruzeiro, desde então, o atacante vem se destacando por suas habilidades. Com apenas 17 anos, o jogador marcou dois gols importantes durante sua trajetória, um pela Copa do Brasil e o outro na Libertadores.