Endrick marca pelo Palmeiras e ‘estreia’ nova comemoração; entenda

O Palmeiras conseguiu reverter a iminente derrota para o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores, e venceu o rival por 3 a 2, em uma virada espetacular. Quem abriu o placar para o Verdão foi o atacante Endrick, de 17 anos, que celebrou o gol com uma comemoração inusitada.

Durante a celebração do gol, Endrick imitou uma espécie de gorila, e após o jogo explicou que a nova celebração foi em referência ao personagem fictício King Kong, que é um gorila gigante.

“Eu vi o filme ‘Godzilla vs Kong: O Novo Império’ e eu sou muito fã do Kong e da pantera também. É uma comemoração nova para mim”, explicou.

Confira o gol de Endrick:

Após o jogo, o atacante postou uma foto da comemoração nas redes sociais e adicionou um emoji de gorila junto ao seu nome.

Últimos momentos no Palmeiras

Endrick vive os últimos momentos vestindo a camisa do Verdão. Isso porque, jovem atacante vai se tornar jogador do Real Madrid assim que completar 18 anos, no dia 21 de julho, conforme estabelecido no contrato.

O jogador ainda tem 11 jogos com o clube paulista, o último no dia de seu aniversário, em 21 de julho, quando o Palmeiras deve enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.