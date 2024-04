Tricampeão! Palmeiras vence o Santos e conquista título do Campeonato Paulista

O Palmeiras superou o Santos neste domingo (7) por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato do Paulistão no Allianz Parque. Os gols do Verdão foram marcados por Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno.

A equipe da casa precisava do resultado com dois gols de diferença, pois o Santos havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Com isso, o clube comandado por Abel Ferreira foi para cima do Peixe.

Endrick foi um dos destaques da final. Com uma excelente atuação, o jovem atacante se despede de finais pelo Palmeiras. No meio da temporada, o jogador brasileiro vai começar a jogar pelo Real Madrid.

Na partida, Endrick sofreu pênalti que resultou no primeiro gol do Verdão. Raphael Veiga bateu e marcou 1 a 0 para o time da casa.

O segundo gol veio na metade do segundo tempo. Piquerez fez uma boa jogada, cruzou para Flaco López, que passou para Aníbal Moreno selar a vitória do Palmeiras e garantir mais um título para a equipe.

O título do Paulistão marcou a 10º conquista de Abel Ferreira no comando do time. Com isso, o treinador se tornou o técnico mais vencedor da história do clube ao lado de Oswaldo Brandão.

Apesar do revés, o Santos sai com saldo positivo. O time da vila passa por um momento de reestruturação após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.