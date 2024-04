Prefeitura de Juazeiro recolhe estátua de Daniel Alves após recomendação da Justiça

A prefeitura da cidade de Juazeiro (BA), recolheu nesta segunda-feira (29), a estátua feita em homenagem ao ex-jogador Daniel Alves. A retirada do monumento que ficava localizado na Rua Aprígio Duarte, foi uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) após um procedimento instaurado pela promotora de justiça Daniela Baqueiro.

De acordo com o MP é proibida a homenagem à pessoas vivas, realizada com bem público. A Lei Orgânica de Juazeiro indica que "compete ao Município prover sobre denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos, sendo vedada a utilização de nome, sobrenome ou cognome de pessoas vivas". Além disso, o artigo 21 da Constituição Estadual da Bahia, e a Lei Federal número 6.454/1977 vedam a atribuição de nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza, informou o Ministério Público.

A homenagem é uma obra do artista Léo Santana e foi inaugurada em 2020, quando Daniel Alves ainda atuava pelo São Paulo-SP. Entretanto com o andamento das investigações contra o ex-jogador por estupro, o monumento vem sendo alvo de críticas e atos de vandalismo. Em uma das ocasiões, a estátua chegou a ser coberta com um saco plástico e fitas adesivas.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)