Estátua de Daniel Alves é vandalizada na Bahia após acusação de estupro

Uma estátua em homenagem a Daniel Alves em Juazeiro, sua cidade natal, localizada no interior da Bahia, foi vandalizada na última quinta-feira (7). As imagens que viralizaram nas redes sociais mostraram a escultura coberta de fitas adesivas e uma sacola preta de lixo sobre a cabeça do jogador.

A estátua havia sido inaugurada em 2020, como um tributo ao ex-lateral da Seleção Brasileira, cerca de um ano antes de sua prisão. Daniel está preso em Barcelona, na Espanha, há quase oito meses, sob acusações de agressão sexual.

O jogador foi acusado de estuprar uma mulher de 23 anos dentro de um banheiro da casa noturna Sutton, no dia 30 de dezembro de 2022. O jogador mudou seu depoimento várias vezes, mas, por fim, admitiu ter mantido relações sexuais com a jovem. No entanto, Daniel nega o estupro.

Na Espanha, a Lei de Garantia da Liberdade Sexual estabelece penas que variam de 6 a 12 anos para crimes dessa natureza. Daniel está detido desde o dia 20 de janeiro, e teve negado todos os seus recursos para responder em liberdade. Segundo a imprensa espanhola, ele pode ser julgado ainda este ano.

