Daniel Alves: julgamento por acusação de estupro na Espanha deve ser ainda em 2023

A situação do jogador Daniel Alves se tornou mais delicada após a acusação formal de agressão sexual e seu julgamento pela Justiça Espanhola deve ocorrer ainda em 2023, antes do início do ano de 2024. Segundo informações do portal "UOL", o julgamento pode ser adiantado porque a defesa do lateral-direito desistiu de recorrer pela terceira vez, buscando que a audiência seja realizada o mais breve possível.

O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro por conta do suposto estupro de uma jovem de 23 anos, ocorrida em dezembro de 2022 na boate Sutton, em Barcelona. Daniel solicitou duas vezes para responder em liberdade até a data do julgamento, mas seus pedidos foram negados pela Justiça Espanhola, visando evitar risco de fuga.

Cristóbal Martell, advogado de Daniel, informou em entrevista ao "UOL" que ainda não há uma data definida para a audiência.

"O assunto será compartilhado entre as diferentes salas do Tribunal Provincial de Barcelona, algumas estão mais atrasadas, outras menos", comentou Cristóbal Martell.

A advogada da mulher que acusa o jogador, Ester García López, também deverá elaborar as teses que serão apresentadas ao juiz durante o julgamento. Em caso de condenação, Daniel Alves poderá enfrentar até dez anos de prisão, sem direito a fiança, e ainda terá que pagar uma multa de R$ 783 mil (cerca de 150 mil euros) à mulher que alega ter sido violentada no banheiro da casa noturna.

Na última quarta-feira (2) o jogador compareceu ao Juizado Número 15 de Barcelona para receber a notificação formal da acusação de agressão sexual. Durante a audiência, ele ouviu a juíza responsável pelo caso e foi informado de que poderia prestar um novo depoimento. Daniel afirmou que não deseja mais prestar declarações e que não concorda com a acusação, mas não cogita recorrer. A situação continua sob acompanhamento da Justiça e das autoridades competentes.