Por acusação de estupro, Daniel Alves é indiciado formalmente na Espanha

O lateral-direito ex-Barcelona e Seleção Brasileira Daniel Alves foi indiciado formalmente por um juiz espanhol nesta quarta-feira (2), após mais de seis meses de prisão preventiva. O jogador de 40 anos é acusado de estupro em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado.

A juíza encarregada do caso afirmou que encontrou evidências de irregularidades por parte de Daniel Alves, que alega ter tido uma relação sexual consensual com a mulher em questão. Desde sua prisão em 20 de janeiro, ele permanece detido em uma prisão nos arredores de Barcelona sem direito a fiança.

Na Espanha, as denúncias de estupro são investigadas sob a acusação geral de agressão sexual, com possíveis condenações que variam de quatro a 15 anos de prisão.

Relembre o caso

Para relembrar os fatos, em dezembro de 2022, Daniel Alves foi acusado de estuprar e agredir sexualmente uma jovem em um banheiro na casa noturna Sutton, em Barcelona. A Justiça espanhola negou todos os pedidos de soltura feitos pela defesa do ex-jogador, e o Ministério Público da Espanha defendeu a manutenção da prisão, alegando risco de fuga.

Ao longo do processo, Daniel Alves deu diversas versões contraditórias sobre as acusações, até finalmente admitir que houve uma relação sexual com a vítima, sempre alegando que foi consensual - uma alegação repetidamente negada pela acusação. O caso segue em investigação na Justiça espanhola, e o ex-zagueiro aguarda por um desfecho legal.