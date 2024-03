Quem ganhou o Paulistão? Santos vence a primeira partida contra o Palmeiras; veja como foi

O Santos saiu na frente na disputa pela taça do Paulistão 2024. O time da Vila Belmiro venceu o Palmeiras por 1 x 0. O único gol do jogo foi marcado por Otero. Essa foi a primeira derrota do time de Abel Ferreira no Paulista, que pelo terceiro ano seguido sai atrás na decisão - nos dois últimos, conseguiu virar.

Ao longo dos 90 minutos de partida, o jogo seguiu aberto, mas ao lado de seu torcedor, na Vila Belmiro, a equipe alvinegra "se esforçou mais para sair com a vitória na primeira partida da fina. O único gol do jogo aconteceu no comecinho do segundo tempo, aos dois minutos.

Os primeiros 45 minutos da decisão do Paulistão foram equilibrados na Vila Belmiro. Endrick, que era dúvida, por dores que sente na coxa, começou a partida como titular, deu um passe para Flaco López em grande chance de gol, mas desperdiçada pelo atacante aos 4 minutos do primeiro tempo. Após isso, com a Vila lotada, o Santos passou a dominar e a pressionar o Palmeiras. As finalizações, porém, eram de fora da área, na maioria. Na melhor delas, Guilherme bateu rasteiro, perto da trave direita de Weverton.

Já no 2º tempo, o time do interior paulista abriu o placar cedo, aos dois minutos. O gol fez com que o time da casa ganhasse mais confiança, e o Santos se manteve no ataque, mas sem conseguir ampliar a vantagem. O Palmeiras só assustou após 30 minutos. Aos 34, Rony se esticou para completar um cruzamento rasteiro, e João Paulo fez boa defesa para evitar o empate.

Aos 39, num escanteio do Palmeiras, Felipe Jonatan quase fez um gol contra, quando a bola desviou nele. O goleiro João Paulo, outra vez, fez a defesa e garantiu a vitória santista.

Quando e que horas é a final do Paulistão 2024?

No próximo domingo, 7 de abril, às 18h, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque. Ao time verde e branco precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tricampeonato do Paulistão. Já o Santos, pode empatar que leva a taça do estadual, que não conquista desde 2016. Se os alviverdes vencerem por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis.