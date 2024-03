Garoto do interior paraense é contratado para ser goleiro do Palmeiras

O Palmeiras acertou a contratação de um novo talento, o jovem goleiro paraense Deivid Andrade, de apenas 18 anos. O atleta estava atuando nas categorias de base do Retrô, clube que está disputando as semifinais do Campeonato Pernambucano, e chega ao Verdão para atuar na equipe sub-20 do clube.

Deivid é natural de São Domingos do Capim, cidade a 157 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará. O goleiro foi campeão do Campeonato Pernambucano Sub-20 na temporada passada.

O atleta inclusive já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na última quinta-feira (7), como jogador do Palmeiras. Desta forma, ele já está apto para estrear com a camisa do novo clube.

O goleiro não é o único paraense a vestir a camisa do Palmeiras. Na equipe profissional, o atacante paraense Rony, chegou a equipe em 2020 e se tornou um dos maiores nomes do time. Antes do Alviverde, ele chegou a atuar no Clube do Remo.