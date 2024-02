Remo: Parceiro de Rony, atacante quase ficou sem andar, cita apoio da mãe e relembra infância

Comunidade, infância, futebol, acidente e um sonho em ser atleta profissional. Esse é o roteiro da vida do atacante Jaderson, do Remo, de 23 anos, um dos contratados pelo Leão para a temporada 2023. O jogador teve passagens por vários clubes e pertence ao Athletico-PR, mas que viveu um drama, aos 8 anos de idade, quando ficou sem andar por quase seis meses e hoje colhe os frutos de uma carreira dedicada à família.

Em entrevista ao O Libera, Jaderson contou um pouco da sua carreira, dos momentos vividos ao lado do paraense Rony, que atualmente defende o Palmeiras e de sua infância no Rio Grande do Sul (RS) e também sobre a sua adaptação a Belém. Jaderson comentou ainda sobre um momento delicado em que ficou sem andar e que quase interrompeu o sonho de ser atleta de futebol.

VEJA MAIS

O jogador do Leão passou por uma situação difícil, quando criança. Jaderson, aos 8 anos, brincando com os amigos em um campo de futebol, resolveu dar um salto mortal, mas acabou caindo e sofrendo uma lesão.

“Estava em casa e meus amigos me convidaram para jogar bola na escola em que estudava. Aí paramos no gramado, começamos a brincar de virar mortal. Quando chegou minha vez, me precipitei, pulei e acabei caindo de costa no chão. Me levantei e fiquei com dor, mas mesmo assim fui jogar bola, achando que não era nada. Voltei para casa e fui direto me deitar, para minha mãe não perceber, mas quando ela chegou no quarto perguntou o motivo de estar com o pescoço virado. Fui ao hospital, fiz exames e descobri que ia ter que fazer cirurgia. Fiquei meses no hospital e o médico relatou que por pouco eu não fiquei paraplégico”, disse.

Jaderson passou por problemas sérios na infância e quase ficou sem andar (Samara Miranda / Remo)

VEJA MAIS

Jaderson falou que foi um período difícil, que era complicado uma criança vivenciar aquilo e lembra da mãe, que durante todo o tempo ficou ao seu lado até se recuperar.

“Foi muito ruim, mesmo sendo pequeno e não entendendo muito bem. Mas ficava o dia todo na cama e isso era muito ruim. Dependia da minha mãe para fazer as coisas, mas graças a Deus tudo passou e realizei meu sonho que era ser jogador de futebol”, falou.

O jogador viveu em um bairro humilde na infância e adolescência, mas nunca deixou de sonhar. Jaderson lembra dos tempos de menino e dos ensinamentos de pessoas próximas que soube colocar em prática quando se viu sozinho.

O atacante do Leão perdeu a mãe recentemente e sofre com a sua ausência. O jogador realizou o sonho de presentear a mãe com a casa própria, se apega às irmãs e tem como meta dar orgulho aos seus familiares.

“Graças a Deus realizei o sonho dela que era ter a casa própria e, com muito esforço, consegui. Hoje meu maior sonho é dar alegria às minhas irmãs e ser exemplo para elas, assim como minha mãe foi. Ela foi importante na minha vida, na minha formação pessoal e como atleta. Ela foi mãe e pai para mim. Foi sempre exemplo e sempre se esforçou para dar o melhor para a gente. Se hoje estou aqui e fazendo o que amo é tudo a ela”, disse.

Atacante já balançou as redes nesse Parazão (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

O jogador garante que já está bem adaptado a Belém nesses meses em que treina com o elenco azulino. Para Jaderson, o povo paraense é bastante acolhedor, mas espera conhecer melhor os pontos turísticos da cidade em breve.

“Já me adaptei ao clima. A cidade é muito boa e o paraense é bem receptivo. Ainda não conheci nada nesse primeiro momento, pois estou focado no trabalho. Comida típica também ainda não provei, mas com certeza em breve estarei provando o tacacá e maniçoba”, falou.

Jaderson já trabalhou com o atacante paraense Rony, cria das categorias de ase do Remo e que atualmente defende as cores do Palmeiras. Os dois trabalharam juntos no Furacão e conquistaram títulos na equipe rubro-negra.

“Conheci o Rony no Athletico-PR, quando ele chegou lá eu já estava no clube. Éramos parceiros de treino e jogos”, comentou.

Jaderson não irá atuar na estreia do Remo na Copa do Brasil 2024 (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS

O atacante Jaderson sofreu uma contusão na coxa e ficará de fora de algumas partidas do Remo nas próximas semana, porém, o jogador garante que está feliz em Belém e que o foco é conquistar os objetivos do clube na temporada, principalmente o acesso à Série B do Brasileiro.

“Todos os clubes que passei foram importantes na minha carreira. Aqui é um clube gigante, de tradição, com uma torcida fantástica e estou muito feliz aqui. Quero conquistar as coisas e está focado só aqui no momento. O que vier depois de conquistar os objetivos no Remo é consequência. Estou muito focado no trabalho para conquistar os objetivos aqui no Remo”, falou.

Jaderson já fez cinco partidas com a camisa do Remo e marcou um gol (Marx Vasconcelos - O Liberal)

Atacante de oficio, Jaderson vem sendo utilizado pelo técnico Ricardo Catalá também no meio-campo. Foram cinco jogos com a camisa azulina e um gol marcado, mas bastante voluntarioso jogando no meio. Jaderson comentou sobre qual atleta fará a alegria do torcedor azulino, sé o Jaderosn goleador ou “garçom”.

“Acho que não tem uma versão exata. O Jaderson que estará em campo será sempre para ajudar o clube, correr com garra, determinação e força, sempre disposto a ajudar meus companheiros, independente se esteja jogando ou não”, finalizou.