Cria da base do Clube do Remo, volante Henrique comemora oportunidades como titular

O volante Henrique Vigia está vivendo bons momentos com o Clube do Remo. Cria da base azulina, aos 21 anos, e apenas três de carreira, o jogador se revelou como uma das grandes promessas do clube e tem aproveitado as oportunidades que recebeu do técnico Ricardo Catalá na titularidade do time.

“É uma sensação muito boa, poder estar começando ali entre os 11. É fruto de muito trabalho, eu me dedico bastante para isso. E eu fico muito feliz por isso que está acontecendo na minha vida. Graças a Deus, eu pude ajudar bastante ali no meio de campo. Acho que não houve nenhuma dificuldade, trabalho para isso”, declarou.

Segundo o jogador, por ser da base, a responsabilidade cresce, não só no âmbito de agradar o técnico Ricardo Catalá, mas também por se tornar um espelho para os outros garotos que esperam uma oportunidade na equipe profissional.

“Ele [Catalá] tem dado essa oportunidade para nós, tem confiado bastante em nós e a gente tem que arcar com nossas responsabilidades ali dentro de campo. Se ele tá confiando na gente, que a gente dê o nosso melhor. O que a gente faz no dia a dia, no treino, e isso para não só nos ajudar, mas também os outros que estão tentando esse espaço”, disse.

De acordo com Henrique, o objetivo é continuar melhorando em campo, para manter a titularidade. “Eu vou trabalhar bastante, continuar trabalhando do jeito que eu venho trabalhando para continuar ganhando as oportunidades que o professor tem me dado”, afirmou.

Além do Parazão, o Clube do Remo também se prepara para enfrentar a Copa do Brasil. O Leão estreia na próxima terça-feira (20), contra a equipe do Porto Velho. Segundo o volante, o foco agora é total na competição nacional.

“É uma competição muito boa para o clube financeiramente, a gente vai estar trabalhando bastante. Já virou a chave, já estamos focados na Copa do Brasil, e agora é trabalhar bastante para a gente ir passando de fase”, disse.

O Remo só volta a campo pelo Campeonato Paraense no dia 25 de fevereiro, quando enfrenta o Águia de Marabá, em partida válida pela 7ª rodada da competição. A bola rola na casa do Leão, o Estádio do Baenão.