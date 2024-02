Ytalo marca o segundo gol com a camisa do Remo e cobra melhora: 'Falta ajustar a finalização'

Em cinco jogos pelo Clube do Remo, o atacante Ytalo balançou as redes em duas oportunidades. A primeira aconteceu na estreia do time, contra o Canaã, e a segunda quatro partidas depois, diante do Tapajós. O oportunismo do centroavante deu um basta nas cobranças quanto ao desempenho dele com a camisa azulina. Mas apesar da vitória, o jogador admite que o time vem pecando em um quesito fundamental: as conclusões de jogadas.

"Acho que começamos bem, mas tomamos um gol de bola parada, o que nos obrigou a correr atrás do prejuízo. Preciso ver isso para melhorar na próxima partida. A gente vem conversando. Está faltando a gente finalizar melhor as jogadas quando chega mais perto da área do adversário. Trabalhamos no decorrer da semana e espero que possamos fazer essas jogadas com maior qualidade para abastecer o ataque", observa o atacante remista,

Segundo ele, o problema de finalização não é apenas com ele, mas afeta parte do elenco de uma forma geral. "Quando chegamos bem no fim das jogadas a gente consegue os gols. É isso que está acontecendo, não só comigo, mas também com os companheiros. A gente chega muito e precisa ter essa tranquilidade para acertar o último passe. Tanto eu quanto os demais estamos aqui aproveitando essas oportunidades. Eu passei alguns jogos sem fazer, mas continuo trabalhando para melhorar, entrosar. É assim o começo do trabalho", explica.

Após retornar à segunda posição no Parazão, o time muda o foco e mira na estreia da Copa do Brasil, que terá o primeiro desafio já no dia 20, contra o Porto Velho-RO, em Rondônia. Neste aspecto, além da questão esportiva, existe a pretensão de engordar os cofres do clube. A classificação à segunda fase da competição vai render ao clube que avançar uma cota de R$ 787,5 mil, um fôlego e tanto para a correria da temporada.

"A gente sabe que é uma competição que delega muita concentração, pois é campeonato de um jogo, ainda mais contra um adversário que a gente não conhece. Esse é o Remo e vamos lutar para avançar de fase", encerra.