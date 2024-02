Atacante Jaderson sente lesão na coxa, fará ressonância e deve desfalcar o Remo na Copa do Brasil

O Remo venceu o Tapajós pelo placar de 3 a 1, ontem, no Baenão, em jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paraense, mas o Leão Azul teve uma baixa que importante na partida. O atacante Jaderson, de 23 anos, deixou o campo chorando, no segundo tempo com uma lesão na coxa esquerda. O jogador passará por uma ressonância amanhã e pode ficar de fora do confronto diante do Porto Velho-RO, pela Copa do Brasil.

Jaderson saiu de campo sentido dores na região posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento, mas precisará passar por uma ressonância, para saber o grau da lesão. A informação foi confirmada pelo departamento de comunicação do clube ao O Liberal.

Copa do Brasil

O jovem atacante provavelmente ficará de fora da estreia do Remo na Copa do Brasil, marcada para a próxima terça-feira (20), diante do Porto Velho-RO, fora de Belém. O confronto é decisivo para a vida financeira do clube azulino, que pode embolsar o valor de R$945 mil, caso avance de fase. Para seguir na competição, o Remo precisa apenas de um empate.

Carreira

Jaderson é uma das contratações feitas pelo Remo para atual temporada. O jogador teve início na carreira no Cruzeiro-RS, passou pelo Athletico-PR, Santa Cruz-PE, Sport-PE e jogou a Série B do ano passado pelo Tombense-MG. O atleta pertence ao Athletico-PE e está emprestado ao Leão Azul até o final da temporada.

Possiveis substitutos

No time comandando pelo técnico Ricardo Catalá, Jaderson, que é atacante de lado, vem sendo um “coringa” e é utilizado pelo treinador azulino, tanto no meio de campo, quanto nas pontas. Dependendo de como o Remo irá atuar, o atacante Echaporã e ou o meia Pavani, são possíveis substituto de Jaderson, caso ele fique mesmo de fora do confronto diante do Porto Velho, pela Copa do Brasil.