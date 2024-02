Novo meia armador do Remo chega com objetivo claro: 'Títulos e o acesso à Série B'

O meia armador Matheus Anjos já está integrado ao elenco azulino para a sequência do Parazão. O último contratado chega para reforçar o meio-campo azulino, setor que necessitava de uma peça mais criativa no atual elenco.

Matheus treinou com o elenco neste domingo e, em seguida, participou de sua primeira entrevista coletiva, onde levantou alguns pontos da carreira e seus objetivos no Baenão. Segundo ele, a vinda para o Remo se deu através do intermédio direto do executivo do clube, Papellin.

"Os contatos começaram através do Papellin com o meu empresário. A gente entendeu o projeto e a grandeza do time, que não pode ficar na Série C. Então eu venho com esse objetivo. Além de conquistar títulos, o objetivo é conseguir o acesso para deixar o Remo na Série B", explicou. Sobre as características de jogo, Matheus deixou claro que sua função é servir, mas quando possível, também marcar.

"Eu sou um meia armador que tenta sempre procurar, achar um passe para o meu companheiro fazer o gol, resultando nas assistências. Gosto muito de chegar na área para fazer os meus, além de trabalhar bem a bola parada, ter visão de jogo. Sou um cara muito focado e determinado, que pensa no coletivo".

O atleta de 25 anos tem sua formação nas categorias de base do Athletico-PR, de 2012 a 2018, sendo campeão paranaense do no último ano. De lá ele seguiu por empréstimos a times que disputam a Série B, até quebrar o vínculo com o clube, em 2021. Os últimos clubes que contaram com o atleta foram Ponte Preta, em 2021 e 2022, e ABC-RN, por onde disputou a Série B de 2023. Apesar de estar num nível acima, ele espera melhorar seus números em 2024.

"Estou na idade do meu auge físico, como todo mundo fala que é entre os 25, 26 anos. Eu espero fazer um ano bem melhor que no ano passado, sobretudo no número de gols e assistências. Eu acredito que, me sentindo bem, pegando o ritmo de jogo, tenho tudo para ajudar muito a equipe", encerra.