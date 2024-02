Derrota no Parazão aumenta tabu negativo do Remo contra a Tuna no Baenão; veja números

A temporada mal começou o Remo já está em crise. Após perder para a Tuna na última quinta-feira (8), pela quarta rodada do Parazão, o Leão Azul caiu para a quarta posição na tabela do torneio. Além disso, o time azulino se viu confrontado por um incômodo tabu dentro dos próprios domínios: faz mais de dez anos que o Time de Periçá não vence a Lusa no Baenão.

Segundo um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a última vez que o Leão Azul bateu a Águia do Souza em casa por uma partida oficial foi em março de 2013, pelo Campeonato Paraense daquele ano. A vitória magra, por 1 a 0, foi selada com gol do meia Thiago Galhardo, que hoje defende o Fortaleza.

Na época, o Leão Azul vivia um calvário na busca por um torneio nacional no segundo semestre. Sem vaga assegurada no Campeonato Brasileiro, o estadual era a única forma do time azulino disputar alguma divisão no restante do ano.

Em 2013, no entanto, o Leão não teve boa sorte. Naquele ano, o Remo chegou na final dos dois turnos do campeonato, mas foi derrotado em ambas as vezes - na primeira para o Paysandu e na segunda para o Paragominas. Foi do Jacaré, inclusive, a vaga na Série D do Brasileirão no segundo semestre.

Histórico

Desde 2013, o Leão acumulou resultados negativos contra a Lusa no Baenão e derrotas marcantes. Nesse intervalo de tempo - 11 anos - houve quatro duelos entre Remo e Tuna, com dois empates e duas vitórias cruzmaltinas. O confronto mais marcante talvez tenha sido em 2021, quando a Águia do Souza eliminou o Time de Periçá nos pênaltis, pela semifinal do Parazão.

Apesar do "tabu" formado nos últimos 11 anos, o Remo tem boas lembranças em cima da Lusa no Baenão. Em 2022, o time azulino perdeu para a Tuna por 1 a 0 no Evandro Almeida pela semifinal do Parazão, mas, como havia vencido a Águia do Souza pelo mesmo placar no jogo de ida, a decisão do classificado à decisão ocorreu nos pênaltis. Nas cobranças, a estrela do goleiro Vinícius brilhou e o Leão garantiu a vaga à final e, posteriormente, conquistou o título estadual.

Parazão

Após o feriadão de Carnaval, ambas as equipes já tem compromissos pelo Campeonato Paraense. Na quarta-feira de cinzas (14), o Leão encara o Tapajós, novamente no Baenão, em jogo atrasado da terceira rodada do torneio. Já a Tuna Luso só volta a campo no dia 18 de fevereiro, contra o Canaã, no Souza.