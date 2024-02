Executivo da Tuna ‘cutuca’ técnico do Remo após vitória da Lusa no Baenão: ‘três times grandes’

A Tuna venceu o Remo por 3 a 2 na última quinta-feira (8), no Baenão, e o executivo de futebol da Lusa, Vinícius Pacheco, fez um desabafo ao final da partida. O dirigente cruzmaltino "cutucou" o técnico do Leão, Ricardo Catalá, que disse que existiam apenas "três times grandes" no futebol paraense.

"Vitória incrível! O time jogou perfeitamente, típico de time grande, pra mostrar o contrário que alguns treinadores falam por aí, sem saber a história da Tuna. No Pará tem três times grandes e a Tuna entrou hoje no campeonato. Tem time aí que nem tem dois títulos brasileiros e quer falar mal da Tuna", explicou.

A resposta de Pacheco se deu a uma entrevista coletiva de Ricardo Catalá, após o clássico Re-Pa, realizado no último domingo (4), no Mangueirão. Na fala aos jornalistas, o técnico azulino disse que existiam apenas três times grandes no Pará.

"Por aquilo que eu vejo, o torcedor e a imprensa sempre falam do Re-Pa, que um técnico nunca venceu, outro nunca perdeu... Não existem três times grandes no estado, existem dois: Remo e Paysandu. As disputas são entre eles", afirmou o técnico azulino.

A Tuna Luso é um dos clubes mais vitoriosos do Pará. Ao lado do Paysandu é a úniaca equipe paraense a ter dois títulos brasileiros (Série B em 1985 e Série C em 1992). Além disso, o time cruzmaltino conquistou 10 títulos paraenses.

Por outro lado, o Remo tem apenas um título brasileiro, a Série C de 2005, conquistada no ano do centenário do clube. O Leão também tem 47 conquistas do Parazão.

Parazão

Com a derrota para a Tuna, o Remo caiu para a quarta colocação no Parazão, com sete pontos conquistados em quatro rodadas. Já a Águia do Souza é a vice-líder do torneio, com nove pontos ganhos.

Na quarta-feira de cinzas (14), o Leão encara o Tapajós, novamente no Baenão, em jogo atrasado da terceira rodada do torneio. Já a Tuna só volta a campo no dia 18 de fevereiro, contra o Canaã, no Souza.