Em pleno Baenão, Remo perde o clássico para a Tuna e a invencibilidade em 2024

No Re-Tu desta quinta-feira (8), disputado no Baenão, o Remo perdeu para a Tuna Luso por 3 a 2 em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense. O jogo foi movimentado com muitos gols e contou com falhas do goleiro Marcelo Rangel em gols sofridos pelo Leão Azul.

Para o Re-Tu, Ricardo Catalá poupou Camilo e o zagueiro Reniê. O artilheiro do Remo na temporada com dois gols, Echaporã, ficou de fora da partida com dores musculares. Ícaro, Jaderson e Felipinho ganharam oportunidades no time titular. A Tuna veio com o mesmo time que empatou com o Castanhal, na última rodada.

Primeira etapa alucinante

A primeira etapa foi eletrizante, uma verdadeira trocação dos dois times no Baenão. A Tuna não foi a campo apenas para se defender e pressionou a saída de bola para incomodar os donos da casa. Além disso, os comandados de Júlio César apostaram na velocidade dos atacantes de lado, com Alex Silva e Luquinhas.

Foi na bola parada que a Tuna abriu o placar na casa do Remo. Em cobrança de escanteio de Tiago Bagagem, aos 10 minutos, Dedé aproveitou a falha de marcação remista e nem precisou subir para fazer o 3º gol dele na atual edição do Parazão. O Leão respondeu com jogada rápida pelo lado direito, aos 13 minutos, Felipinho chutou cruzado e contou com desvio do zagueiro Marlon, ex-Remo.

A partida seguiu em ritmo acelerado e os ataques aproveitando as falhas das defesas. Em uma dessas escapadas, aos 21 minutos, Wander cruzou e achou Chula para marcar o 5º gol dele no Parazão e empatar com Nicolas na artilharia do campeonato. O Remo respondeu aos 31 minutos com Jaderson, com ajuda de cruzamento do atacante Felipinho, e empatou o jogo ainda no primeiro tempo.

Pênalti perdido e golaço no final

No segundo tempo, o técnico Júlio César promoveu a entrada de Gabriel Furtado e manteve a energia e velocidade do ataque cruzmaltino. O Remo continuou insistindo em jogadas com Felipinho de um lado e nas subidas do lateral Raimar pelo lado esquerdo.

As chances continuaram sendo criadas pelos dois lados. O Remo, no segundo tempo, teve em campo: Ytalo, Ribamar, Camilo e Kelvin para tentar definir a vitória para os donos da casa. As bolas até chegaram no estreante da noite, porém em uma o chute saiu cruzado e em outra foi parado com falta na grande área, bem questionado pelo time da Tuna.

Ytalo pegou a bola para realizar a cobrança. Aos 38 do segundo tempo, o atacante bateu no meio e Iago Haas conseguiu fazer a defesa com os pés. No rebote, Ytalo não conseguiu chutar em direção ao gol. Era a grande chance do Remo no segundo tempo, desperdiçada.

Com a partida já encaminhando para o empate, Gabriel Furtado partiu para cima da defesa do Remo e marcou um golaço em linda jogada individual. A vitória da Tuna por 3 a 2 mantém a invencibilidade da Lusa no Baenão, desde o retorno para a elite do Parazão em 2021.

A Águia Guerreira ultrapassa o Remo na classificação geral e chega a vice-liderança da classificação geral, com 9 pontos, e é a única equipe invicta ao lado do Paysandu. O Leão caiu para o 4º lugar, com 7 pontos, e agora está atrás do Caeté, que venceu o Castanhal na rodada, por 3 a 2.

Agenda

O Remo tem pela frente o Tapajós na próxima quarta-feira (14), em partida atrasada da 3ª rodada do Parazão. O local ainda não foi definido oficialmente pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas deve ser realizado no Baenão. A Tuna recebe o Canaã no dia 18 de fevereiro, em partida no Souza, às 10h, pela 6ª rodada do campeonato.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 4ª rodada

Remo 2 x 3 Tuna Luso

Data: 08/08/2024

Hora: 20h

Local: Baenão

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Gols: Marlon (contra) 13’ 1T (REM), Jaderson 31’ 1T (REM); Dedé 10’ 1T (TUN), Chula 21’ 1T (TUN), Gabriel Furtado 45’ 2T

Cartões amarelos: Ligger (REM), Ícaro (REM); Chula (TUN), Luquinhas (TUN), Marlon (TUN), Jayme (TUN)

REMO: Marcelo Rangel; Vidal, Ícaro, Ligger, Raimar; Daniel (Renato), Pavani (Ribamar), Jaderson (Paulinho Curuá); Marco Antônio (Camilo), Felipinho (Kelvin), Ytalo. Técnico: Ricardo Catalá

TUNA LUSO: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon (Yan), Wesley; Renan Metz (Jhonnatan), Bagagem, Germano; Alex Silva (Jayme), Luquinhas (Gabriel Furtado), Chula (Leandro Cearense). Técnico: Júlio César Nunes