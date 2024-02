Parazão 2024: Com pênalti aos 51 do segundo tempo, Castanhal e Tuna ficam no empate

Tudo igual no Ninho do Japiim. Castanhal e Tuna empataram por 2 a 2, em uma das partidas deste domingo (4) pela 4ª rodada do Parazão. O resultado tirou o Japiim da lanterna, mas não da zona de rebaixamento, enquanto a Tuna segue atrás da dupla Re-Pa na classificação geral do campeonato.

Castanhal entrou na rodada pressionado para ir atrás da vitória, pois ainda não venceu na competição e segurava a lanterna do Parazão. A Tuna veio de vitória, por 3 a 0, contra o Cametá na última rodada e é um dos times que ainda não perderam no campeonato.

O Japiim abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Diego lançou da defesa para o atacante João Vitor, e o jogador só fez driblar o goleiro e colocar para dentro da rede. A Águia Guerreira empatou a partida no final da primeira etapa com gol do zagueiro Dedé, em escanteio cobrado pelo meia Germano.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Paulinho colocou o Castanhal novamente na frente do placar. Gedoz cobrou o escanteio e o volante cabeceou para o fundo do gol. A partida ficou equilibrada até os últimos momentos, e a Tuna teve a chance de empatar a partida com um pênalti aos 51 minutos. Chula bateu e garantiu o empate da Águia, além de ter chegado aos 4 gols no campeonato.

O empate tirou o Castanhal da lanterna do Parazão, agora o Japiim está na 9ª colocação com dois pontos ganhos. A Tuna segue invicta em 4 jogos disputados, e está na 3ª colocação com seis pontos conquistados.

Agenda

Na próxima quinta-feira (8), o Castanhal recebe o Caeté no Ninho do Japiim às 15h30. Já a Tuna, irá enfrentar o Remo no clássico Re-Tu no Baenão, às 20h. Ambas as partidas são válidas pela 4ª rodada, remarcada para o meio desta semana.