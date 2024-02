Parazão: Jogo atrasado entre Tapajós x Remo deve ser no Baenão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou uma vistoria na Arena Verde, local em que o Tapajós, clube que disputa a elite do Campeonato Paraense, manda seus jogos. O resultado da vistoria ainda não foi divulgado pela FPF, porém, nos bastidores, a partida atrasada entre Tapajós x Remo, marcado para a Arena Verde, deve ser marcada para o Estádio Baenão, em Belém. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal. Presidente do Tapajós questiona demora na decisão, quer o jogo na Arena Verde, porém informa que não pode “brigar” com questões que fogem da competência do clube e sim dos gestores dos estádios.

Em entrevista ao O Liberal, o presidente do tapajós, Sandicley Monte, informou que tudo que foi solicitado pela Federação Paraense de Futebol foi realizado na Arena Verde, porém, afirma que que existe sim, a possibilidade de se jogar em Belém contra o Remo e no Baenão, mas prefere aguardar a decisão da FPF

“Financeiramente é bom jogar em Belém, mas prefiro cumprir o acordo que fizemos com os gestores da cidade de Paragominas. Quem tem que brigar com isso é a Prefeitura, que gere o estádio. Não posso ficar em uma briga que não depende de mim. Quero o jogo em Paragominas, sempre deixei bem claro com o prefeito, mas não posso brigar com algo que não faz parte da minha competência”, disse.

Estádio Baenão pode receber Tapajós x Remo pelo Parazão 2024 (Fábio Will / O Liberal)

O mandatário do Boto havia falado com a equipe de O Liberal no dia 25 de janeiro, que não queria jogar em outro local, em Belém, se não fosse o Mangueirão, porém, explicou que a situação mudou, após a reunião entre a FPF e os clubes, que realizaram um congresso técnico que em que foi aprovado a inversão de mandos de campo na competição.

“Tirando da Arena não tínhamos onde jogar e o mangueirão, naquele momento, era o local mais apropriado para a partida. O Tapajós não jogaria em outro local, já que existia a possibilidade do jogo ser no Estádio do Souza ou até mesmo no CT do Castanhal. Mas após o congresso técnico da FPF com os clubes, ficou decidido que pode ter inversão de mando e aí o Baenão estaria apto, caso não seja liberada a Arena Verde”, disse.

Tapajós x Remo estava marcado para ocorrer no dia 14 de janeiro, na Arena Verde, em Paragominas, pela 3ª rodada do Parazão, porém, a FPF interditou o local por conta da qualidade do gramado, além questões estruturais da Arena Verde. A FPF deu um prazo para que o Tapajós realizasse as mudanças e vistoriou ontem o local. Em nota, a FPF remarcou a partida para o dia 14 de fevereiro, sem local e horários definidos.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a FPF, mas até o momento não obteve retorno.