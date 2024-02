FPF realiza vistoria na Arena Verde e definição de jogo atrasado do Remo deve sair na quinta (8)

O palco da partida entre Remo e Tapajós, válida pela terceira rodada do Parazão, mas adiada devido ao estado ruim do gramado da Arena Verde, deve ser definido apenas na quinta-feira (8). Em conversa com a reportagem, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que campo de jogo do estádio em Paragominas já foi vistoriado. A entidade, no entanto, aguarda o recebimento de um relatório para definir se muda ou não o local do jogo.

"Como isso se trata de um assunto muito sério, não posso só ler o relatório e tomar uma decisão. Temos que conversar com a equipe que foi lá, ouvir as avaliações feitas para podermos bater o martelo", disse Gluck Paul.

Segundo o presidente da FPF, a equipe que realizou a vistoria já está a caminho de Belém. A previsão é que nesta quinta, assim que chegarem à capital do Pará, os especialistas se reúnam com membros da Federação para discutir o tema.

Entenda o caso

A Arena Verde, em Paragominas, casa do Tapajós no Parazão, foi vetada pela FPF no dia 25 de janeiro. Segundo a entidade, o local possui gramado em condições precárias, o que pode comprometer a integridade física dos jogadores.

Um caso de lesão grave foi registrado no estádio neste Parazão. Na segunda rodada do torneio, o lateral-direito Bruno Limão, do Águia de Marabá, torceu o joelho ao pisar em buraco no gramado da Arena Verde no duelo contra o Tapajós. O Azulão não divulgou detalhes sobre o estado físico do jogador, mas, desde então, ele não foi mais relacionado para partidas.

Devido ao veto, a partida entre Remo e Tapajós, válida pela terceira rodada e que ocorreria no dia 28 de janeiro, foi adiada. A Federação deu um prazo de duas semanas para que o local recebesse melhorias. Ao final desse prazo, uma equipe de técnicos da entidade iriam ao local e fariam uma nova avaliação, fato que ocorreu nesta quarta.

Após o relatório feito pelos especialistas, a FPF decidirá se a partida, marcada para ocorrer no dia 14 de fevereiro (quarta-feira de cinzas), será realizada na Arena Verde ou não. Caso as melhorias não sejam concluídas a tempo, o Mangueirão vai receber o jogo.