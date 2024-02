Torcidas organizadas do Remo e Paysandu são suspensas após brigas e morte em último Re-Pa

As torcidas organizadas de Remo e Paysandu foram punidas após os registros de brigas e morte que ocorreram no domingo (4), quando ocorreu o jogo entre os dois clubes pelo Parazão 2024, no estádio do Mangueirão. Na terça-feira (6), um ofício da Polícia Militar foi divulgado e determina que todos os materiais festivos que fazem alusão às duas organizadas estão suspensos por seis jogos.

Uma reunião entre o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, a Secretaria de Inteligência e Análise Criminal e a Polícia Militar do Pará, através do Departamento Geral de Operações, foi realizada para avaliar os registros de confrontos entre as torcidas. Conforme o ofício, as brigas ocorreram antes, durante e depois do clássico entre Remo e Paysandu. Além disso, entre os integrantes das organizadas, foi constatada a presença de foragidos do sistema penitenciário, drogas, rojões e materiais de torcidas extintas pela justiça.

No documento ainda foi citada a morte do torcedor do Clube do Remo Thiago Aryan Silva e Silva, de 33 anos, que foi espancado em um confronto entre as torcidas na Avenida Independência, entre Rodovia Mário Covas e Avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 horas, em Ananindeua.

“Comunicamos aos clubes Remo e Paysandu que será aplicado o disposto no Art. 11 da Resolução n' 458/2023 do CONSEP que em seu caput diz: Art.11- Em caso de confrontos de torcidas organizadas em via pública a punição será de até 06 (seis) jogos de proibição de utilizar todos os seus materiais festivos previstos no artigo 6° sendo a reincidência punida com o dobro da pena, nesse sentido, fica estabelecido a punição de 6 (seis) jogos para as ‘torcidas organizadas’ de ambos os clubes”, diz um trecho do comunicado.

Dessa maneira, as torcidas organizadas estão suspensas de levar aos seis próximos jogos: Faixas, bonés, shorts, calças, agasalhos, camisas e similares com o nome das torcidas; Balões, bexigas ou qualquer semelhante; Bandeiras de 4x4 metros com Bambu; Bateria e instrumentos musicais; e papel picado acondicionados em sacolas.