Torcedor do Remo é morto após confronto entre torcidas organizadas, em Belém

Um homem identificado como Thiago Aryan Silva e Silva, de 33 anos, mais conhecido como ‘Dentinho’, morreu na noite de domingo (4), após ser espancado em um confronto de torcidas organizadas de Remo e Paysandu. O crime ocorreu na Avenida Independência, entre Rodovia Mário Covas e Avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 horas, em Ananindeua., quando a vítima retornava para casa, após o jogo. As informações iniciais são que Thiago era integrante da torcida organizada do Remo e o grupo de pessoas que acompanhava sofreu uma emboscada.

Conforme o que está sendo apurado pelas autoridades policiais, o grupo de torcedores do Remo se depararam com os integrantes da organizada do Paysandu. Durante o confronto, Thiago foi espancado com pauladas e pedradas.

A vítima ficou desfigurada e ainda foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas assim que deu entrada foi contatado o óbito. Familiares da vítima estiveram no local para reconhecer o corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi deixada por duas pessoas não identificadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, onde já chegou morta. O homicídio de Thiago Aryan Silva é investigado pela Seccional Urbana da Cidade Nova.



O Clube do Remo foi procurado pela equipe de O Liberal e, devido ao triste episódio, infomou que lamenta a morte do seu torcedor Thiago Silva, vítima de violência após o clássico do último domingo (05). "O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia qualquer ato desta natureza. Solidariedade aos familiares e amigos de Thiago", diz o comunicado.